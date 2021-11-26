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В Орловской области почти 8 000 студентов сделали прививку от коронавируса. Об этом сообщили на заседании регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Всего 20 360 работников образования сделали прививку, что составляет 88,5% от общего числа работников. Среди сотрудников высшего образования вакцинировано 79,8%.

– Также вакцинирован 1471 студент техникумов и колледжей региона, что составляет 47,7% от числа студентов допущенных к вакцинации и 7988 студентов высших учебных заведений, что составляет 60,4% от числа допущенных к вакцинации студентов, прирост составил 11% за последние 10 дней, – сообщил исполняющий обязанности руководителя Департамента образования Орловской области Алексей Карлов на заседании регионального штаба.

В настоящее время коронавирус подтвержден у 36 школьников и 141 сотрудника образовательных организаций. В связи с коронавирусом введены ограничения в 18 школах региона и частично закрыты 3 группы в учреждениях среднего профессионального образования. Также введены ограничения в двух группах детских садов, сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.