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Где в Орле 26 ноября сделать прививку от коронавируса. Публикуем график работы пунктов вакцинации.

В Советском районе можно будет привиться с 12.00 до 19.00 в мобильном пункте около торгового центра «Водолей» на улице Тургенева, 42.

В это же время в Железнодорожном районе остановится мобильный прививочный пункт рядом с торговым центром «Европа» на улице Московской, 67. Также в Железнодорожном районе можно сделать прививку с 10.00 до 14.00 в поликлинике «РЖД-медицина» на втором этаже в кабинете 29 по адресу: улица 3-я Курская, 56.

Ежедневно медики принимают жителей Орла с 12.00 до 19.00 в ТМК «ГРИНН» на первом этаже. Помимо этого, орловцы могут сделать прививку с 9.00 до 20.00 на первом этаже здания Многофункционального центра на улице Ленина, 1. В это же время будет функционировать пункт вакцинации в здании Фундаментальной библиотеки ОГУ им. И.С. Тургенева на площади Каменской, 1.

Для прохождения вакцинации необходимо иметь с собой паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования, сообщает пресс-служба администрации Орловской области.