Под Орлом лихач на "ВАЗе" врезался в другой "ВАЗ" и улетел в кювет

Водитель на "ВАЗе" врезался в другой отечественный автомобиль и улетел в кювет Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

На дороге под Орлом водитель на "ВАЗе" врезался в другой отечественный автомобиль и улетел в кювет. В аварии есть пострадавший.

ДТП случилось 14 ноября на трассе М-2 "Крым", 25-летний молодой человек ехал на "Пятнадцатой" со стороны Москвы в направлении Орла.

Водитель "Пятнадцато" нарушил правила расположения автомобиля на проезжей части и врезался во встречку Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

- В районе 330 км он нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, в результате чего допустил столкновение с транспортным средством "Лада Ларгус", движущимся во встречном направлении, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

И сам молодой лихач, и водитель "Ларгуса" не пострадали. А вот пассажиру "Пятнадцатой" досталось: 21-летний парень получил ранения. Госпитализация ему не потребовалась, назначено амбулаторное лечение.