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Общество25 ноября 2021 15:20

Массовые мероприятия в Орловской области останутся под запретом до 10 декабря

Решением оперштаба продлен срок ограничений
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Массовые мероприятия в Орловской области остаются под запретом

Массовые мероприятия в Орловской области остаются под запретом

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области массовые мероприятия останутся под запретом как минимум до середины декабря. Решение о продлении ограничений до 10 числа принял оперативный штаб по борьюе с covid-19.

Очередное заседание состоялось 25 ноября.

- До 10 декабря 2021 года в Орловской области продлили запрет на проведение развлекательных, зрелищных, культурных, досуговых, выставочных, просветительских, рекламных, публичных и иных подобных мероприятий с присутствием граждан. Также запрещено оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах, в ночных клубах, дискотеках, барах и иных местах массового посещения граждан, - сообщает пресс-служба регионального правительства.

Кроме того, до 10 декабря продлен запрет и на работу фуд-кортов.