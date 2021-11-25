Массовые мероприятия в Орловской области останутся под запретом до 10 декабря

Массовые мероприятия в Орловской области остаются под запретом Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области массовые мероприятия останутся под запретом как минимум до середины декабря. Решение о продлении ограничений до 10 числа принял оперативный штаб по борьюе с covid-19.

Очередное заседание состоялось 25 ноября.

- До 10 декабря 2021 года в Орловской области продлили запрет на проведение развлекательных, зрелищных, культурных, досуговых, выставочных, просветительских, рекламных, публичных и иных подобных мероприятий с присутствием граждан. Также запрещено оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах, в ночных клубах, дискотеках, барах и иных местах массового посещения граждан, - сообщает пресс-служба регионального правительства.

Кроме того, до 10 декабря продлен запрет и на работу фуд-кортов.