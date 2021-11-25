Полицейские рассказали школьникам об опасности мошенничества и экстремизма

Фото: Штаб ЛО МВД России на станции Орел. Фото: Сергей Силаев

Орловские полицейские проводят тематические уроки в школах. Сотрудники транспортной полиции рассказали детям об опасности мошенничества и экстремизма. Правоохранители в рамках акций «Предупрежден – значит вооружен» и «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути» рассказали ученикам о мерах противодействия дистанционному мошенничеству и предупреждении формирование нетерпимости к экстремистской идеологии. Школьники получили специальные памятки, посмотрели видеоролики и побеседовали с сотрудниками полиции. Также, правоохранители проработали с учениками алгоритм разговора с аферистами, сообщил Штаб ЛО МВД России на станции Орел.