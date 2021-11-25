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Общество25 ноября 2021 13:06

Полицейские рассказали школьникам об опасности мошенничества и экстремизма

Сотрудники транспортной полиции проводят тематические уроки
Сергей Силаев
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Фото: Штаб ЛО МВД России на станции Орел.

Фото: Штаб ЛО МВД России на станции Орел.

Фото: Сергей Силаев

Орловские полицейские проводят тематические уроки в школах. Сотрудники транспортной полиции рассказали детям об опасности мошенничества и экстремизма. Правоохранители в рамках акций «Предупрежден – значит вооружен» и «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути» рассказали ученикам о мерах противодействия дистанционному мошенничеству и предупреждении формирование нетерпимости к экстремистской идеологии. Школьники получили специальные памятки, посмотрели видеоролики и побеседовали с сотрудниками полиции. Также, правоохранители проработали с учениками алгоритм разговора с аферистами, сообщил Штаб ЛО МВД России на станции Орел.