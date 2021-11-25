Зимой порядок на орловских дорогах будут поддерживать 400 машин

Зимой дороги Орловской области будет убирать больше 400 машин Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Порядок на дорогах зимой в Орловской области будут поддерживать 400 машин. "Дорожная служба" отчиталась о готовности к работе в холодный сезон.

Об этом сообщает пресс-служба облправительства. Диспетчерская служба центра управления производством перешла на круглосуточный режим работы. За изменениями погоды следит метеосистема.

- Под наблюдением ЦУП находится сеть из 23 комплексных постов дорожного контроля метеосистемы, включающих метеостанцию, датчики состояния дорожного покрытия и средства наблюдения. Это позволяет в оперативном режиме контролировать состояние дорожного покрытия и не допускать образования зимней скользкости, - говорится в сообщении обладминистрации.

Всего же за порядком на дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения будет следить 412 единиц спецтехники.