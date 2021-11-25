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Женщине из Орла не выплачивали пособие на ребенка два месяца. Прокуратура провела проверку.

Орловчанка обратилась в пенсионный фонд с заявлениями в июле и августе 2021 года о назначении ежемесячного пособия на несовершеннолетнего ребенка. Однако, после их рассмотрения, она получила отказ в получении выплат. Основанием стала информация о наличии в собственности двух автомобилей.

В ходе проверки прокуратуры выяснилось, что сотрудники пенсионного фонда ошиблись при вводе паспортных данных, а у орловчанки нет машин в собственности, поэтому в выплатах было отказано необоснованно.

Руководителю отделения пенсионного фонда внесено представление, по результатам которого женщине назначили и выплатили пособие в полном объеме с момента первого обращения, сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области.