В Железнодорожном районе Орла отключи свет на нескольких улицах

В Железнодорожном районе Орла отключили свет на нескольких улицах Фото: Ольга СУПОНЕВА

Жители нескольких улиц Железнодорожного района Орла 25 ноября остались до вечера без света. Публикуем список адресов, попавших в зону отключения.

По сообщению пресс-службы городской администрации, с 14.00 и до 17.00 подача электричества приостановлена в дома по улице 1-й Курской № 105, 107, 107а, 109, 111, 113, 113а, 115, 115а, 117, 117а, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131-143, 145-166, 168-201, 203, 205, 205а, 207.

Также света не будет в Фестивальном переулке в домах № 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 32, 34. На улице Бунина в зону отключения попали дома №22 и 27, в проезде Калинникова №1, 2, 3, 5, 7, 7А, 11, 13, 17, 19. На Средней Пятницкой свет отключен в доме №, 94, в проезде Фета № 4, 6, 8, 10-12, 14, 16, на улице Пятницкой №53, а также на улице Калинникова, 15, 17.

В мэрии пояснили, что причина отключения - техническое обслуживание трансформаторной подстанции, от которой запитаны указанные дома.