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Здоровье25 ноября 2021 10:15

В Орловской области еще 330 человек заболело коронавирусом, 204 выздоровело

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 25 ноября 2021
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Федеральный оперштаб опубликовал статистику по заболеваемости коронавирусом в регионах России. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 25 ноября 2021.

За последние сутки диагноз covid-19 врачи поставили 330 пациентам. Наблюдается, пусть и небольшая, но все же тенденция с снижению заболеваемости. Суммарно число случаев коронавируса за все время наблюдения - 61 755.

Выздоровело за минувший день 204 человека, случаев излечения становится больше день ото дня. Всего же выздоровело 49 649 орловцев.

Есть, к сожалению, и данные о новых летальных исходах. Еще 6 орловцев умерло за последние сутки, так и не сумев победить коронавирусную инфекцию и ее последствия.