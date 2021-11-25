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Происшествия25 ноября 2021 8:33

В Орле мужчина избил человека в подъезде

Конфликт разгорелся на улице Машиностроительной
Сергей Силаев
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Драка произошла в Заводском районе

Драка произошла в Заводском районе

Фото: Архив "КП"

В Орле мужчина избил человека в подъезде. Конфликт разгорелся на улице Машиностроительной.

В подъезде многоквартирного дома на Машиностроительной улице завязалась драка, в результате которой 38-летний орловец нанес несколько ударов другому мужчине. Женщина, находившаяся рядом, вызвала полицию, а 42-летнего мужчину госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчине может грозить лишение свободы сроком до восьми лет. С него взята подписка о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.