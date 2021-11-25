Больше 4 миллионов рублей потратят на обследование орловского "Титаника"

На техническое обследование "Титаника" направят больше 4 миллионов рублей Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Больше 4 миллионов рублей Орловская область направит из бюджета на обследование недостроенного медицинского центра, так называемого "Титаника". Перед возобновлением строительства предстоит изучить состояние конструкций здания.

- Обследование проводится в целях реализации задач по определению характеристик материалов железобетонных и металлических конструкций, технического состояния оснований и фундаментов, проверке соответствия расчетной схемы фактическому состоянию, - сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

Многопрофильный медцентр планируется достроить за три года. Деньги выделит федеральный центр, общая сумма, которая потребуется на строительство превышает 3 миллиарда рублей.