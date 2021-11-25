Уполномоченным по правам человека в Орловской области назначена Наталья Балашова

Наталья Балашова стала Уполномоченным по правам человека по Орловской области. Фото: Андрей Сасин

В Орловской области новый Уполномоченный по правам человека. На должность назначена Наталья Балашова.

Решение принято 24 ноября на заседании регионального парламента. На посту Наталья Балашова сменит Александра Лабейкина, который в должности пробыл два срока и, по закону, в третий раз подряд не может занимать этот же пост.

Кандидатуру Балашовой поддержала Татьяна Москалькова, Уполномоченный по правам человека в РФ, одобрили ее и депутаты регионального заксобрания.

ДОСЬЕ "КП"

Наталья Балашова С 1980 года работала в органах внутренних дел, с 2006 года возглавляла УФМС России по Орловской области. В 2010 году признана победителем областного конкурса «Женщина—директор года» в номинации «Государственные служащие». 12 июля 2016 года назначена на должность начальника Управления по вопросам миграции УМВД России по Орловской области.