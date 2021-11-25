Прививку можно сделать во всех районах города Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Где 25 ноября сделать прививку от коронавируса в Орле. Публикуем график работы прививочных пунктов.

В Северном районе можно сделать прививку с 12.00 до 19.00 рядом с торговым центром «Европа», находящимся по адресу: улица Металлургов, 17, корпус 1. В это же время жители Заводского района смогут привиться на 2 этаже в здании автовокзала, на улице Автовокзальной, 1.

В Железнодорожном районе медики принимают с 10.00 до 14.00 в поликлинике «РЖД-медицина» на втором этаже в кабинете 29, по адресу: 3-я Курская, 56. Ежедневно с 12.00 до 19.00 жители Орла могут получить вакцину на первом этаже ТМК «ГРИНН».

С 9.00 до 20.00 открыты двери Многофункционального центра на улице Ленина, 1. В это же время функционирует новый прививочный пункт в здании Фундаментальной библиотеки ОГУ на Каменской площади, 1.

Для вакцинации необходимо иметь при себе следующие документы: паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования, сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.