Орловцы смогут получить QR-коды при высоком наличии антител

Орловцы с достаточным количеством антител смогут получить QR-коды Фото: Ольга СУПОНЕВА

Жителям Орловской области, имеющим высокие антитела к коронавирусу, также выдадут QR-коды. Получить их смогут те орловцы, кто переболел ковидом даже без обращение к врачу.

В силу такое решение региональных властей вступит с 1 декабря 2021 года. С этого времени перенесшие болезнь без обращения к врачу орловцы смогут сдать тест на наличие антител, затем медработники внесут данные в специальную базу. И после этого свой код можно получить либо по электронной почте, либо забрать в той же лаборатории. Тем орловцам, у кого есть антитела, но их мало, QR-коды получить не удастся.

- На заседании регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения коронавируса будут обсуждать механизм получения QR-кода и порядок расчета достаточного уровня антител, которые будут закреплены законодательно, - сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

Подобные QR-коды будут действовать исключительно на территории региона.

Согласно данным Центра Гамалеи, для достаточной защиты от дельта-штамма коронавируса необходимо 300 антител в международных единицах (BAU).