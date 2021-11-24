В Советском районе Орла благоустроили площадь

Фото: пресс-служба администрации города Орла

В Советском районе города Орла благоустроили площадь имени Жукова. Официальная приемка планируется на следующей неделе.

В общественном месте появилась тротуарная плитка, установлены пешеходные ограждения, дорожные знаки и разметка. Автолюбители смогут оставить машины на парковке. Она рассчитана на 120 мест. У пешеходов тоже есть места для отдыха и прогулок.

Помимо этого, обновлена система уличного освещения, установлены скамейки и урны, обустроены клумбы, высажены кустарники и редкие деревья, уложен рулонный газон.

На площади установлен новый бюст Георгию Константиновичу Жукову. Подрядчик провел работы за несколько месяцев, сообщает пресс-служба администрации города Орла.