Преступнику может грозить лишение свободы Фото: Архив "КП"

Мошенник украл у жительницы Орла 500 тысяч рублей. Потерпевшая взяла деньги в кредит.

Мужчина позвонил 58-летней женщине по телефону и представился работником банка. Он сообщил, что на ее имя неизвестные оформляют кредит, а для того, чтобы обезопасить средства, нужно выполнить ряд инструкций.

Орловчанка взяла в кредит 500 тысяч рублей и лишилась данной суммы. Она поняла, что ее обманули спустя две недели. Женщина обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские занимаются установлением личности, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.