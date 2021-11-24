В настоящее время подозреваемый задержан Фото: Ольга СУПОНЕВА

Полицейские задержали орловца с пакетом наркотиков. Горожанин забрал подозрительный порошок из леса. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники полиции задержали 23-летнего местного жителя, который незадолго до этого забрал закладку. Тайник находился в лесу, а порошкообразное вещество было приобретено бесконтактным способом. Оперативники изъяли пакет и направили его на экспертизу.

Специалисты экспертно-криминалистического центра регионального УМВД выяснили, что в пакете находился синтетический наркотик массой 1, 34 грамма.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается, сообщила пресс-служба УМВД России по Орловской области.