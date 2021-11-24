В Советском районе Орла началось строительство физкультурного комплекса

Фото: пресс-служба администрации города Орла

В Советском района Орла началось строительство физкультурного комплекса. Он появится на улице Генерала Родина около школы №15.

На месте будущего комплекса уже демонтированы пешеходные асфальтовые дорожки и старые тренажеры. Также завершена вырубка и корчевание деревьев в месте застройки.

Подрядчик начал разравнивать грунт для футбольной, волейбольной и баскетбольной площадок. Помимо этого, планируется создание пространства для воркаута, а по периметру футбольного поля будут расположены беговые дорожки. Болельщики смогут наблюдать за происходящим с трибуны на 100 мест, сообщает пресс-служба администрации города Орла.

Благоустройство ФОКОТа осуществляется в рамках реализации национального проекта «Демография». Общая площадь застройки – 8,5 тысяч кв.м, а стоимость работ – 19.7 миллиона рублей.