Фото: пресс-служба Губернатора Орловской области

Орловская больница скорой помощи имени Семашко отпраздновала столетний юбилей. Тринадцать медиков получили почетные грамоты и благодарности. Торжественное мероприятие посетили первые лица города и области. Медики получили почетные грамоты и благодарности из рук Андрея Клычкова, он поблагодарил их за работу. Также медицинский персонал был отмечен грамотами Департамента Здравоохранения и администрации города Орла.

Мероприятие прошло с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

СПРАВКА «КП»

20 ноября 1921 года в городе Орле на базе инфекционного отделения на улице 3-й Курской была организована губернская больница № 5. В феврале следующего года больнице присвоили имя нашего земляка Николая Александровича Семашко.

В годы Великой Отечественной войны больница был полностью разрушена, но в январе 1944 снова начала функционировать. В ней лечили раненых и больных.

В августе 1971 года городская больница им. Н.А. Семашко была реорганизована в больницу скорой медицинской помощи со стационаром на 660 коек и отделением скорой медицинской помощи.

В настоящее время в больнице 14 клинических отделений и 8 лечебно-диагностических.