В Орловской области за сутки от коронавируса скончалось 8 человек

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области за сутки, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с covid на 24 ноября, умерло 8 болевших коронавирусом пациентов. У пандемии все новые жертвы.

В последние недели, вместе с ростом ежесуточного числа заразившихся, наблюдается и рост смертности. Если еще в начале октября за сутки умирало 1-2 человека, либо вообще не фиксировались летальные исходы, то в ноябре фиксируется по 6-9 смертей каждый день. За месяцы пандемии умерло 1 254 орловца с диагностированной коронавирусной инфекцией.

Высоким остается коэффициент смертности. На 100 тысяч человек населения он составляет 167,8. При этом в среднем по России эта цифра еще выше - 177,2.