"Метель-стадион-захват": в Орле спецслужбы отработали пресечение теракта на стадионе

В Орле прошли контртеррористические учения

В Орле спецслужбы отработали пресечение теракта на стадионе Ленина. Учения, под кодовым названием "Метель-стадион-захват" длились два дня, по сценарию, террористы взяли в заложники участников соревнований.

Подробности рассказали в пресс-службе регионального УФСБ. По задумке, террористы захватили спортивный центр, расположенный на стадионе. Внутри находились люди, которые оказались заложниками. Преступники были вооружены, они выдвинули властям свои требования и угрожали устроить взрыв.

- Попытки переговоров оказались безрезультатными, в связи с чем Оперативным штабом было принято решение о проведении контртеррористической операции, которая завершилась освобождением заложников и нейтрализацией условных террористов. Результаты проведения учения показали готовность сил и средств Оперативного штаба к действиям по пресечению террористического акта, - рассказали в ведомстве.