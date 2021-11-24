Полицейские Орла задержали мужчину, который воспользовался чужой картой

Мужчина совершил ряд покупок на сумму не более тысячи рублей Фото: Ольга СУПОНЕВА

Полицейские Орла нашли мужчину, который воспользовался чужой картой. Он сделал несколько покупок в магазине. Житель Северного района Орла обратился полицию после того, как его несовершеннолетний ребенок потерял платежное средство. Неизвестный нашел карту и потратил около трех тысяч рублей.

Оперативники установили торговые точки, где злоумышленник оплачивал покупки, используя чужую карту. С помощью установленных камер видеонаблюдения удалось выяснить, что подозреваемый – 59-летний житель Северного района, сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

В беседе с полицейскими подозреваемый признался в совершении преступления и рассказал, где нашел платежное средство. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража». С него взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.