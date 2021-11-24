На 24 ноября 2021 коронавирус подтвердился еще у 336 орловцев

Орловцы продолжают заражаться ковидом Фото: Ольга СУПОНЕВА

Как за последние сутки распространился по регионам России коронавирус рассказал федеральный оперативный штаб. В Орловской области снова более чем 300 жителям за день поставили диагноз covid-19.

Как сообщает оперштаб, на 24 ноября 2021 коронавирусом заболело 336 человек. Всего в регионе врачи диагностировали у жителей коронавирусную инфекцию 61 425 раз.

Растет число выписанных пациентов. За последние сутки излечилось и закрыло больничный 193 человека. В общей сложности же вылечилось 49 455 человек.

К сожалению, не всем удается победить болезнь. В Орловской области умерло за сутки еще 8 пациентов с ковидом, всего же скончалось 1 254 человека.