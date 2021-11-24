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Происшествия24 ноября 2021 8:23

Из круглосуточного бара в Орле росгвардейцы выдворили двоих дебоширов

Мужчины налегли на спиртное и буянили
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Очередной дебош в круглосуточной "наливайке" в Орле пресекли росгвардейцы. Из бара силовики вывели двоих буйных посетителей, перебравших спиртного.

Сцена разыгралась в питейном заведении на Комсомольской, тревожную кнопку нажали сотрудники заведения. Двое посетителей, мужчины 25 и 37 лет, напились и всячески провоцировали конфликт.

- Хулиганы выкрикивали нецензурные выражения в адрес окружающих, пытались применить физическую силу и вовлечь в потасовку прочих сограждан. Правоохранители задержали местных жителей и передали злоумышленников сотрудникам полиции для проведения разбирательства, - сообщили "КП" в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.