Часть Заводского района Орла осталась без света 24 ноября

Фото: Ольга СУПОНЕВА

Часть домов в Заводском районе Ола 24 ноября осталась без электроэнергии. Свет отключили в частных и многоквартирных домах, публикуем список адресов.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, с 9.00 до 12.00 электричества не будет в частном секторе на Карачевском шоссе и Солдатской. В зону отключения попали дома по Карачевскому шоссе № 61, 63 и по Солдатской улице № 22, 24, 24А, 26, 26А, 28, 28Б, 30, 30А, 32, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57А, 59, 61.

С 14.0 до 17.00 свет отключат в многоквартиных домах на Спивака № 16А, 18А, 22 и 24, улице Достоевского, № 30 и 32. Также света не будет в частных домах, по адресам улица Калинина, 34, переулок Лиственный, № 2-17А, 19-32, 34, 36, 38, 40, 42, переулок Ореховый, 1-26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, переулок Сосновый, 1-18, 20-42, 44, Спивака, 15, 17, 19, 21, 23, 24Ч, 25-32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, переулок Городковый, 1-16, Охотный проезд, 2-16, улица Достоевского, 37, 39-55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, улица Писарева, 1, 2, 2А, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28А, 30, 30А, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, переулок Пушкарный, дома № 1-4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24.

Причина временного отключения - техническое обслуживание трансформаторных подстанций, от которых питаются указанные выше дома.