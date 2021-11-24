Коммунальную технику в Орле "переобули" к зиме

Дорожную технику в Орле подготовили к зиме Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле коммунальную технику "переобули" к зиме. В период снегопадов дороги будут расчищать 80 машин.

О подготовке к зимнему периоду рассказали в пресс-службе обладминистрации. Примерно 80% от всех машин, имеющихся в автопарке "Спецавтобазы", готовы к уборке снега. Когда пойдут осадки, на улицы выйдет 17 комбинированных дорожных машин, самосвалы, погрузчики, грейдеры.

- Особая роль отводится пескоразбрасывательным машинам. В автопарке муниципального предприятия их достаточное количество. Есть небольшой дефицит по самосвалам, однако Спецавтобаза заключила договора о намерении по использованию привлеченной техники, - рассказали в региональном правительстве.

Также отмечается, что в облцентре имеется запас песка и соли, но все же планируется пополнить их запас.