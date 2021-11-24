Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Советском, Железнодорожном и Заводском районах Орла 24 ноября идет вакцинация. Публикуем график работы мобильных прививочных пунктов.

В Советском районе с 9.00 до 20.00 медики принимают в стационарных пунктах: на площадке МФЦ (ул. Ленина, 1) и библиотеки ОГУ (Каменская пл., 1). Возле ТЦ "Водолей" затормозил мобильный прививочный пункт, здесь можно привиться с 12.00 до 19.00.

В Заводском районе врачи работают в ТМК "Гринн" (Кромское ш-се,4, 1-й этаж). График работы с 12.00 до 19.00.

В Железнодорожном районе города сегодня привиться можно в двух местах. Передвижной ФАП с 12.00 до 19.00 дежурит возле торгового центра "Европа" на Московской улице. И работает стационарный прививочный пункт с 10.00 до 14.00 в поликлинике РЖД на 3-1 Курской, 56.

В региональном правительстве орловцам напоминают, что с собой нужно взять документы: паспорт, СНИЛС и полис.