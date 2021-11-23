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Общество23 ноября 2021 13:41

Орловские девятиклассники сдают пробный экзамен по математике

Одиннадцатиклассники также проверят свои силы на этой неделе
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба администрации Орла

Фото: пресс-служба администрации Орла

Орловские школьники сдают пробные экзамены. Выпускники проверяют свое знание математики.

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, пробный экзамен написали девятиклассники. В этом учебном году их выпускается больше трех тысяч из школ города. Учащиеся одиннадцатых классов также попробуют сдать математику на этой неделе.

- Полученные результаты никак не повлияют на текущую успеваемость. Однако они будут проанализированы членами предметной комиссии по математике, после чего будут выпущены своего рода методички. Они помогут учителям скорректировать подготовку выпускников к экзамену, - пояснили в горадминистрации.