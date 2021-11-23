Орловец, едва не убивший отчима чугунной сковородой, отправится под суд

Житель Орла отправится под суд из-за того, что едва не убил чугунной сковородой своего отчима. Мужчины поспорили из-за ремонта, конфликт едва не обернулся трагедией.

Подробности дела рассказали в региональном следкоме. Все произошло в ноябре 2020-го. тогда 64-летний мужчина и его 46-летний пасынок коротали время за бутылкой спиртного в частном доме в Заводском районе Орла. В какой-то момент орловец завел с отчимом речь о ремонте: якобы он хочет привести в порядок свою квартиру. На что отчим заявил, что пасынок сам с такой задачей не справится. Мужчине это не понравилось, завязался конфликт. В итоге орловец помладше схватил чугунную сковороду и несколько раз ударил оппонента по голове. Когда тот упал, он добавил ему тумаков ногами.

Ссора с рукоприкладством обернулась уголовным делом.

- Супруга мужчины своевременно вызвала медицинскую помощь и он был госпитализирован в лечебное учреждение. Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщил "КП" Александр Коргин, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.