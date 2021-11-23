В ночь на 24 ноября в Орле подморозит до -7

В Орле подморозит Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле и области нынешняя осенняя ночь выдастся холодной. С 23 на 24 ноября столбики термометров покажут -7 градусов.

Об этом сообщает Росгидрометцентр. По прогнозу синоптиков, к вечеру ожидается температура -4..-5 градусов, ночью температура опустится до -7, а местами и до -8. При этом небо ясное с небольшой облачностью, без осадков. Давление на уровне 747-748 мм рт.ст., ветер юго-западный 2-5 м/с.

Впрочем, согласно данным метеорологов, похолодание будет недолгим, зимы в ноябре ждать не приходится. К концу недели термометры пересекут нулевую отметку и столбики поползут вверх: ожидается до +5...+6 тепла и дожди.