За последние сутки 341 орловец заразился коронавирусом, умерло 7 человек

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Свежие данные о распространении коронавируса в регионах России представил оперативный штаб. В Орловской области за сутки снова больше 300 человек заболело ковидом. Мы собрали последние новости о коронавирусе в регионе на 23 ноября 2021.

Диагноз covid-19 подтвердился у 341 орловца. Таким образом суммарное число заразившихся составляет 61 089 человек.

Выздоровело за минувший день и выписано с отрицательным ПЦР-тестом 187 человек. Всего выздоровело 49 252 орловца.

Зафиксированы и смертельные случаи. Умерло еще 7 жителей региона с лабораторно диагностированным covid-19. За все время наблюдения скончалось 1 246 пациентов.