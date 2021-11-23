Минивэн "Форд" врезался в фуру "Мерседес" на дороге под Орлом

ДТП случилось на трассе М-2 "Крым" Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

На дороге под Орлом минивэн "Форд" врезался в фуру "Мерседес". В ДТП пострадала женщина-пассажир.

Авария случилась на трассе М-2 "Крым" около четырех часов дня 22 ноября. Мужчина 33 лет вел "Форд" со стороны Курска в направлении Орла. На 436 километре он "догнал" попутный большегруз с полуприцепом и врезался в него. Сам мужчина, а также 67-летний водитель "Мерседеса", не пострадал.

- В результате ДТП пассажир автомобиля "Форд", женщина 39 лет, получила травмы, не госпитализирована, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.