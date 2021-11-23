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Общество23 ноября 2021 7:51

В трех районах Орла 23 ноября ведется вакцинация от коронавируса

Публикуем график работы прививочных пунктов
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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В трех районах Орла сегодня можно сделать прививку от ковида

В трех районах Орла сегодня можно сделать прививку от ковида

Фото: Ольга СУПОНЕВА

Во вторник, 23 октября, вакцинация от коронавируса организована в трех районах Орла. Публикуем график работы прививочных пунктов.

В Советском районе с 9.00 до 20.00 медики дежурят в МФЦ на Ленина и в библиотеке ОГУ (остановка "Сквер Гуртьева"). Также с 12.00 до 19.00 работает и мобильный прививочный пункт возле торгового центра "Водолей".

В Заводском районе можно сделать прививку в здании автовокзала. Врачи принимают на втором этаже с 12.00 до 19.00. В это же время работает прививочный пункт в ТМК "Гринн" (1-й этаж торгового центра).

Также сегодня вакцинация организована в Железнодорожном районе: сделать прививку можно в поликлинике РЖД. С 10.00 до 14.00 врачи принимают по адресу ул. 3-я Курская, 56.