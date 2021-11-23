В Орле "Ока" сбила на переходе пенсионерку и семилетнюю девочку

Два человека пострадали в ДТП на пешеходном переходе Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле малолитражка "Ока" сбила на пешеходном переходе пенсионерку и семилетнюю девочку. ДТП случилось 22 ноября в Южном переулке.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, примерно в половине восьмого утра 73-летняя женщина и девочка семи лет переходили дорогу по нерегулируемой зебре. В этот же момент со стороны Тульской улицы по Южному переулку ехал на "Оке" 58-летний мужчина. Пешеходы оказались под колесами.

- В результате ДТП пешеходам была оказана медицинская помощь бригадой скорой медицинской помощи, - рассказали в Госавтоинспекции.