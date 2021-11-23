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Происшествия23 ноября 2021 7:27

В Орле "Ока" сбила на переходе пенсионерку и семилетнюю девочку

Пешеходы пострадали, переходя проезжую часть Южного переулка
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Два человека пострадали в ДТП на пешеходном переходе

Два человека пострадали в ДТП на пешеходном переходе

Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле малолитражка "Ока" сбила на пешеходном переходе пенсионерку и семилетнюю девочку. ДТП случилось 22 ноября в Южном переулке.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, примерно в половине восьмого утра 73-летняя женщина и девочка семи лет переходили дорогу по нерегулируемой зебре. В этот же момент со стороны Тульской улицы по Южному переулку ехал на "Оке" 58-летний мужчина. Пешеходы оказались под колесами.

- В результате ДТП пешеходам была оказана медицинская помощь бригадой скорой медицинской помощи, - рассказали в Госавтоинспекции.