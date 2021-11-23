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Общество23 ноября 2021 7:04

Какие вакцины и сколько их есть в орловских больницах можно узнать онлайн

На сайте регионального депздрава появился перечень препаратов от коронавируса, имеющихся в наличии
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Список вакцин, которые есть в больницах региона, теперь можно увидеть в сети

Список вакцин, которые есть в больницах региона, теперь можно увидеть в сети

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Какие вакцины от коронавируса есть в больницах Орловской области и сколько их в наличии, можно узнать онлайн. Список появился на сайте регионального депздрава.

Таблица содержит сведения о том, какие вакцины есть в городских поликлиниках Орла, а также в районных больницах. Отметим, что "Спутник V" имеется во всех медучреждениях региона, ведущих вакцинацию населения, а остальные препараты в минимальных количествах. Так, вакцин "КовиВак" и "ЭпиВакКорона" практически нет в прививочных пунктах.

Однокомпонентный "Спутник Лайт", который сейчас используется для ревакцинации, есть также во всех больницах и поликлиниках.

Посмотреть актуальные список имеющихся в наличии препаратов можно по ссылке.