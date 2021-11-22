В орловском райцентре Глазуновка водитель на "Ладе" протаранила дерево

Женщина-водитель "Лады" пострадала в столкновении с деревом Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

Жительница Орловской области получила травмы в ДТП. На отечественной легковушке марки "Лада" женщина протаранила дерево.

Происшествие случилось 21 ноября в одном из районных центров региона, поселке Глазуновка. 37-летняя дама вела автомобиль, но в какой-то момент не справилась с управлением. Машина сперва съехала с проезжей части, а затем затормозила прямо о дерево.

- В результате ДТП водитель получила травмы, отпущена, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

В ГИБДД также отметили, что за прошедшие выходные на дорогах Орла и области случилось 31 ДТП, из них 4 аварии с пострадавшими. Никто не погиб.