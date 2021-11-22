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Происшествия22 ноября 2021 14:54

Орловец лишился телефона, уснув на лавочке

По подозрению в краже задержан 48-летний местный житель
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Расследование уголовного дела о краже продолжается

Расследование уголовного дела о краже продолжается

Фото: Архив "КП"

Орловец лишился телефона, уснув на лавочке. Пока мужчина пребывал в мире снов, его мобильник похитили.

Мужчина обратился за помощью в полицию, когда не нашел своего телефона. Он рассказал обо всех обстоятельствах случившегося, оперативники взялись за розыск возможного вора, а заодно и украденного гаджета. Сперва полицейские нашли сам телефон. Его новый владелец рассказал, что купил подержанный мобильник с рук и понятия не имел о том, что вещь краденая. В дальнейшем установили оперативники и самого похитителя, позарившегося на чужой телефон.

- В поле зрения полицейских попал мужчина 48 лет. Он признался в совершении кражи. В настоящее время данный гражданин допрошен в качестве подозреваемого, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Расследование уголовного дела продолжается.