Расследование уголовного дела о краже продолжается Фото: Архив "КП"

Орловец лишился телефона, уснув на лавочке. Пока мужчина пребывал в мире снов, его мобильник похитили.

Мужчина обратился за помощью в полицию, когда не нашел своего телефона. Он рассказал обо всех обстоятельствах случившегося, оперативники взялись за розыск возможного вора, а заодно и украденного гаджета. Сперва полицейские нашли сам телефон. Его новый владелец рассказал, что купил подержанный мобильник с рук и понятия не имел о том, что вещь краденая. В дальнейшем установили оперативники и самого похитителя, позарившегося на чужой телефон.

- В поле зрения полицейских попал мужчина 48 лет. Он признался в совершении кражи. В настоящее время данный гражданин допрошен в качестве подозреваемого, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Расследование уголовного дела продолжается.