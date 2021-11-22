Орловский космонавт Александр Мисуркин снова полетит в космос

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Орловский космонавт Александр Мисуркин полетит в космос. Почетный гражданин Орла начал тренировки на космодроме Байконкур.

В течение 2,5 недель Александр Мисуркин вместе с Александром Скворцовым, Юсаку Маэзава, Йозо Хирано и Щун Огисо пройдут завершающий этап предстартовой подготовки.

20 ноября прошла «примерка» в корабле «Союз МС-20», где было проведено знакомство с бортовой документацией, отработан механизм действий на местах, а также выполнен ряд тестов бортовых систем.

Пуск ракеты-носителя запланирован на 8 декабря 2021 года со стартового комплекса «Восток» № 31 космодрома Байконур. Продолжительность космического полета составит 12 суток, сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.