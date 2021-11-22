Максим Спиридонов получил мандат депутата областного Совета

В состав орловского заксобрания вошел Максим Спиридонов. Ему передали мандат после досрочного прекращения полномочий Татьяны Лавуновой.

Об этом сообщает пресс-служба Орловского облсовета. Татьяна Лавунова сложила полномочия в областном парламента досрочно, так как стала помощницей сенатора Василия Иконникова. Теперь ее сменил однопартией, представитель КПРФ, Спиридонов.

- Передача мандата была произведена исходя из решения Бюро Орловского КПРФ и личного заявления Спиридонова о согласии принять ставший вакантным мандат. После чего Максим Спиридонов был зарегистрирован в качестве депутата регионального парламента, - рассказали в пресс-службе регионального заксобрания.