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Политика22 ноября 2021 13:04

В состав орловского заксобрания вошел Максим Спиридонов

Ему передали мандат после досрочного прекращения полномочий Татьяны Лавуновой
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Максим Спиридонов получил мандат депутата областного Совета

Максим Спиридонов получил мандат депутата областного Совета

В состав орловского заксобрания вошел Максим Спиридонов. Ему передали мандат после досрочного прекращения полномочий Татьяны Лавуновой.

Об этом сообщает пресс-служба Орловского облсовета. Татьяна Лавунова сложила полномочия в областном парламента досрочно, так как стала помощницей сенатора Василия Иконникова. Теперь ее сменил однопартией, представитель КПРФ, Спиридонов.

- Передача мандата была произведена исходя из решения Бюро Орловского КПРФ и личного заявления Спиридонова о согласии принять ставший вакантным мандат. После чего Максим Спиридонов был зарегистрирован в качестве депутата регионального парламента, - рассказали в пресс-службе регионального заксобрания.