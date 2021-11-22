Новый водовод в Орле прошел техническую приемку

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Новый водовод в Орле, проходящий от улицы Авиационной до улицы Генерала Родина, прошел техническую приемку. Общая протяженность составила 3.6 км. Он возводился в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

На прошлой неделе были подписаны акты, говорящие о том, что строительно-монтажные работы завершены, и водовод готов к вводу в эксплуатацию.

Строительство второй ветки центрального водовода заняло полгода. Следующий этап – проектирование участка, который замкнет Карачевское и Кромское шоссе, сообщает пресс-служба администрации города Орла. О сроках пока не сообщается.