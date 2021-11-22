На кирпичном заводе в Орловской области погиб рабочий, возбуждено уголовное дело

Фото: СУ СК РФ по Орловской области

В Орловской области на кирпичном заводе погиб рабочий. ЧП с трагическим исходом случилось в селе Коротыш Ливенского района 21 ноября, сообщает региональный следком. Возбуждено уголовное дело.

Все случилось во время приемки песка в ливенском филиале Орловского завода силикатного кирпича.

- 42-летний работник получил несовместимые с жизнью телесные повреждения, находясь вблизи механизма работающей транспортировочной ленты. Возбуждено уголовное дело по факту смерти работника на производстве, по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда), - сообщил "Комсомолке" Александр Коргин, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

В настоящий момент продолжается расследование, следователи опрашивают свидетелей и проводят другую работу по сбору доказательственной базы.