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Происшествия22 ноября 2021 11:22

На дороге под Орлом "Фольксваген" сбил пешехода

ДТП случилось на дороге "Орел-Знаменское"
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Под Орлом легковая иномарка сбила пешехода

Под Орлом легковая иномарка сбила пешехода

Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

Мужчина-пешеход очутился под колесами "Фольксвагена". ДТП случилось на дороге "Орел-Знаменское".

Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, авария произошла в вечернее время 21 ноября. 53-летний водитель вел легковую иномарку "Фольксваген Пассат" со стороны Орла в направлении районного центра Знаменское. На 13 километре он сбил мужчину, который шел навстречу транспорту по проезжей части.

- В результате ДТП 55-летний пешеход получил телесные повреждения, ему оказана медицинская помощь, - прокомментировали в Госавтоинспекции.