На дороге под Орлом "Фольксваген" сбил пешехода

Под Орлом легковая иномарка сбила пешехода Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

Мужчина-пешеход очутился под колесами "Фольксвагена". ДТП случилось на дороге "Орел-Знаменское".

Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, авария произошла в вечернее время 21 ноября. 53-летний водитель вел легковую иномарку "Фольксваген Пассат" со стороны Орла в направлении районного центра Знаменское. На 13 километре он сбил мужчину, который шел навстречу транспорту по проезжей части.

- В результате ДТП 55-летний пешеход получил телесные повреждения, ему оказана медицинская помощь, - прокомментировали в Госавтоинспекции.