Где 22 ноября сделать прививку от коронавируса в Орле

Фото: Вячеслав Коваленко

В Орле продолжается прививочная кампания против коронавируса. Публикуем график работы пунктов вакцинации.

В Советском районе можно сделать прививку с 9.00 до 20.00 на улице Ленина, 1, на первом этаже здания Многофункционального центра. В это же время будет функционировать новый пункт вакцинации на площади Каменской, 1, в здании Фундаментальной библиотеки.

В Железнодорожном районе будет открыт мобильный пункт вакцинации с 12.00 до 19.00 по адресу: улица Московская, 67, рядом с торговым центром «Европа». Кроме этого, привиться от новой коронавирусной инфекции можно в поликлинике «РЖД-Медицина», на втором этаже в кабинете 29 по адресу: улица 3-я Курская, 56 с 10.00 до 14.00.

Жители Северного района смогут сделать прививку с 12.00 до 19.00 рядом с торговым центром «Европа» по адресу: улица Металлургов, 17, к1.

В ТМК «Гринн» (напротив магазина «М-видео») медики принимают с 12.00 до 19.00.

Для прохождения вакцинации необходимо иметь паспорт, СНИЛС, а также полис обязательного медицинского страхования.