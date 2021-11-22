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Здоровье22 ноября 2021 9:47

За выходные 687 человек в Орловской области заболели коронавирусом

Вылечилось 344, умерло 14
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Федеральный оперштаб опубликовал статистику по распространению коронавируса в регионах России. В Орловской области за выходные заболело 687 человек.

Всего в регионе зафиксировано более 60 тысяч случаев заражения ковидом с начала пандемии: по данным на 22 ноября 2021 заболело 60 748 человек.

Выздоровело и выписано за минувшие выходные 344 человека, количество излечившихся, судя по федеральной статистике, растет. Всего вылечилось 49 065 человек.

Несколько смертельных случаев тоже есть. Ушло из жизни 14 пациентов с лабораторно диагностированной коронавирусной инфекцией, всего от ковида умерло 1 239 жителей Орловской области.