В Хотынце у женщины украли кошелек из машины

Автолюбительница обратилась с заявлением в полицию Фото: Ольга СУПОНЕВА

В поселке Хотынце Орловской области у женщины украли кошелек из машины. Из припаркованного автомобиля пропало 1 200 рублей.

Жительница Хотынца заметила, что окно ее транспортного средства разбито. Внутри был кошелек с деньгами, но обнаружить его не удалось. Автолюбительница обратилась с заявлением в полицию.

Оперативники выяснили, что к преступлению могут быть причастны два молодых человека. Одному из них 20 лет, другому – 17. В ходе беседе с правоохранителями подозреваемые признались в краже. Они разбили стекло кирпичом, выбросили опустошенный кошелек и потратили украденные деньги.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». С них взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. Следствие продолжается.