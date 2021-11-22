Фото: группа Вконтакте «Лидеры России»

Орловец победил во всероссийском конкурсе «Лидеры России». Преподаватель из Орла представит регион в суперфинале.

Роман Богатырев, старший преподаватель Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС, участвовал в треке «Культура». В заочном этапе приняло участие порядка 7 тысяч человек, а в финал прошло чуть больше ста.

Финалисты выполняли задания, связанные с государственным и муниципальным управлением в сфере культуры. Конкурсанты решали задачи индивидуально и в команде. Эксперты оценивали лидерские и управленческие компетенции каждого из участников. По результатам финала определились победители.

Победителями стали 14 финалистов: восемь из которых представляют Москву, четыре – Санкт-Петербург, один – Архангельскую область и один – Орловскую.

Конкурс проходит в четвертый раз. Состязание по культурному направлению проводилось впервые. В суперфинале сойдутся победители всех треков.