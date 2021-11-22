В Орле при пожаре в доме на Смоленской погибла женщина

Жилой дом сгорел в Орле, погибла женщина Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

Трагическим исходом обернулся пожар, случившийся в ночь на 22 ноября в частном секторе Орла. На Смоленской улице полыхал частный дом, погибла женщина.

Спасателям о ЧП очевидцы сообщили около полуночи, пожарные сразу трех частей прибыли нам место происшествия. К тому моменту деревянный дом и находящаяся рядом хозяйственная постройка уже горели открытым пламенем, огонь грозил перекинуться на соседний дом.

- В 01.42 пожарными было обнаружено тело женщины 59 лет. В причинах ЧП предстоит разобраться специалистам испытательной пожарной лаборатории, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Дом, хозпостройка и гараж сгорели. Соседний жилой дом удалось спасти.