Полиция завело уголовное дело о краже
Фото: Архив "КП"
В Болхове у мужчины украли сварочный аппарат из гаража. Ущерб составил 6 тысяч рублей.
Болховчанин на несколько дней уезжал из города и оставил ключи знакомому. Вернувшись, хозяин не обнаружил на месте сварочный аппарат. Он обратился в полицию.
Оперативники выяснили, что во время отъезда знакомый распивал спиртное со своим товарищем. Он имел доступ к ключу.
28-летний житель Болховского района признался в преступлении. Заметив коробку из-под сварочного аппарата, мужчина решил ее похитить. Он вынес дорогостоящий аппарат, запер помещение и вернул ключ на место. Краденое имущество было продано за полторы тысячи рублей, сообщила пресс-служба УМВД России по Орловской области.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В настоящее время решается вопрос о мере пресечения. Следствие продолжается.