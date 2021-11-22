Полиция завело уголовное дело о краже Фото: Архив "КП"

В Болхове у мужчины украли сварочный аппарат из гаража. Ущерб составил 6 тысяч рублей.

Болховчанин на несколько дней уезжал из города и оставил ключи знакомому. Вернувшись, хозяин не обнаружил на месте сварочный аппарат. Он обратился в полицию.

Оперативники выяснили, что во время отъезда знакомый распивал спиртное со своим товарищем. Он имел доступ к ключу.

28-летний житель Болховского района признался в преступлении. Заметив коробку из-под сварочного аппарата, мужчина решил ее похитить. Он вынес дорогостоящий аппарат, запер помещение и вернул ключ на место. Краденое имущество было продано за полторы тысячи рублей, сообщила пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В настоящее время решается вопрос о мере пресечения. Следствие продолжается.