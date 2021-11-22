В Орле "Рено" сбил женщину, переходившую дорогу на зеленый сигнал

Легковушка сбила женщину на пешеходном переходе Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле легковой автомобиль "Рено" сбил женщину, переходившую дорогу по переходу на зеленый сигнал светофора. ДТП случилось на перекрестке улиц Салтыкова-Щедрина и Тургенева.

Как сообщили в региональном УГИБДД, происшествие случилось вечером 21 ноября. Примерно в половине седьмого 38-летняя женщина переходила проезжую часть дороги возле "Дома писателя". В этот момент на Салтыкова-Щедрина с Тургенева поворачивала легковушка, за рулем был водитель 38 лет. Машина сбила пешехода, несмотря на то, что та переходила дорогу на зеленый.

- В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, отпущена, - пояснили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.