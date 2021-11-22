Максима Барбашова назначили главой Железнодорожного района Орла

Главой Железнодорожного района назначен Максим Барбашов. Фото: пресс-служба мэрии Орла

У Железнодорожного района Орла новый глава. Территориальное управление горадминистрации возглавил Максим Барбашов.

Указ о назначении подписал 22 ноября мэр Юрий Парахин, сообщает пресс-служба мэрии Орла.

Ранее Максим Барбашов был депутатом Орловского райсовета, возглавлял комитет по социальным вопросам, делам молодежи и связям с общественными объединениями. Также он работал в администрации Платоновского сельского поселения: сперва менеджером по работе с молодежью, а с 2014 года был избран главой.

Новому главе Железнодорожного района 35 лет, он кандидат сельскохозяйственных наук. В 2008 году окончил аграрный университет по специальности «Садово-парковое и ландшафтное строительство».